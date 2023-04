Amadeus, Morgan spiazza tutti: "Ecco chi condurrà Sanremo"

06 aprile 2023 a

Morgan, in una intervista a Oggi, parla di un suo incarico alla Rai, in particolare di un ruolo nella prossima edizione del Festival di Sanremo, che potrebbe essere o a fianco o in sostituzione di Amadeus. E con una battuta attacca il conduttore delle ultime quattro edizioni: "Sanremo lo condurrò io. Mi sembra una cosa ovvia, se le cose andranno come dovrebbero andare. Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall’orchestra alla scelta degli ospiti, sarei quello che costruisce lo spettacolo musicale in televisione", dice Marco Castoldi (vero nome del musicista, ndr). "Farei delle scelte in base a criteri artistici, non commerciali. Amadeus non è un musicista, se a me chiedessero di occuparmi di campionato di calcio sarei in imbarazzo".

Del resto si sa che Morgan è il prediletto di Vittorio Sgarbi, che ora è anche sottosegretario alla Cultura. E lo stesso Morgan ha simpatia per il governo di Giorgia Meloni: "Quando stava all’opposizione, ho chiesto a Giorgia Meloni se fosse interessata a ragionare sulla cultura, sulla musica, e lei si è dimostrata molto aperta, coinvolta. Abbiamo parlato, scambiato idee. Io ho posizioni anarchiche, libertarie. Le ideologie non esistono più. È assurdo identificare con il fascismo chi è di destra. Un fascista è uno schiavista, un censore, un carceriere, uno che è contro l’umanità e l’espressione artistica. Giorgia Meloni dimostra invece umanità". Lo vedremo sul palco dell'Ariston?