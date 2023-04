Berlusconi, l'annuncio di Myrta Merlino: "Ora scenari diversi"

06 aprile 2023 a

Myrta Merlino aggiorna i telespettatori di La7 sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Durante la puntata de L'Aria Che Tira di giovedì 6 aprile, la conduttrice torna a parlare del ricovero del leader di Forza Italia, aggiungendo un retroscena lanciato per primo dal Corriere della Sera. "Pare che la polmonite di Silvio Berlusconi sia la conseguenza di una leucemia. Questa situazione precaria e improvvisa apre scenari diversi non solo sulla salute del Cavaliere, al quale auguriamo di riprendersi, ma anche perché cambia il futuro di Forza Italia e forse dell'intera maggioranza".

Una notizia che si è diffusa in tempo record e che ha subito preoccupato colleghi e amici. Anche Vittorio Sgarbi ha detto la sua sulla situazione, non nascondendo alcuni timori. "C'è molta preoccupazione. Mi auguro ci sia in lui, perché solo a lui tocca, una resistenza anche a quest'ultima aggressione che oggi ha un nome sinistro, leucemia". Il sottosegretario alla Cultura, ha spiegato che "la leucemia può essere di diversi tipi, ma è evidente che Berlusconi si trova di fronte a una situazione evidentemente difficile in cui miracolosamente deve uscire ed è sperabile da parte di tutti gli amici che esca".

Intanto però dai vertici di Forza Italia c'è stupore. Il capogruppo alla Camera di FI, Paolo Barelli, ha ammesso: "Non mi risulta quello che dicono sulla leucemia". Per lui "il presidente ha riscontrato una infezione postuma di qualcosa che già aveva. Era stato ricoverato per accertamenti, mi risulta che abbia passato una notte tranquilla e nelle prossime ore capiremo l'evoluzione. Speriamo positiva".