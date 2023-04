Giuseppe Cruciani, Vauro demolito in tv: "Sputt*** che serve"

07 aprile 2023 a

Scontro in diretta da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 6 aprile, tra Giuseppe Cruciani e Vauro Senesi. In studio si parla delle borseggiatrici rom e il giornalista e conduttore de La Zanzara su Radio 24 attacca: "Qui nessuno si fa giustizia da solo. Lo sput***amento serve per limitare i danni perché magari le persone ci pensano quattro volte". "Io non credo nello sput***amento", lo interrompe il vignettista. "Ti faccio un esempio, all'altoparlante della metro di Roma, una annunciatrice ha avuto l'accortezza di dire: 'attenzione ci sono gli zingari'".

"Ma non c'entra niente", ribatte Cruciani. "C'entra e ti spiego", prosegue Vauro, "quando si fa lo sput***amento si fa di un'erba un fascio. C'è una categoria che sono i borseggiatori, questa categoria sono i rom, questa categoria sono gli zingari. È come se nella metropolitana di Milano ci fosse stato un uomo di colore che ha rubato un portafoglio e si annunciasse 'attenzione in questa metropolitana ci sono i ne**i. Questo è molto pericoloso".

Quindi interviene la leghista Silvia Sardone che è d'accordo con quanto affermato da Giuseppe Cruciani: "La tua libertà finisce dove inizia la mia. In funzione di questo se tu mi rubi il portafoglio io ringrazio chi ferma questo scippo o informa i viaggiatori".