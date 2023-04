Maria De Filippi, c'è il nome dell'eliminato di Amici? Voce pesante

08 aprile 2023 a

a

a

Andrà in onda questa sera la quarta puntata del serale di Amici, il popolare programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Stando alle anticipazioni della puntata, che è stata registrata giovedì 6 aprile, i due allievi che si scontreranno al ballottaggio finale sarebbero i ballerini Alessio e Mattia, entrambi membri della squadra di Raimondo Todoro. Proprio quest'ultimo durante la puntata si sarebbe arrabbiato parecchio, come vedremo in prima serata.

In ogni caso, non si sa ancora chi tra i due ha dovuto lasciare il programma, dato che la De Filippi è solita dare l’annuncio non in studio ma in casetta, così da evitare ulteriori spoiler. Tuttavia, sono già cominciate a diffondersi alcune voci. Voci secondo cui il prossimo eliminato sarebbe Alessio. A rivelarlo è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza.

Nel frattempo alcuni utenti sui social hanno cominciato a "indagare" per capire chi sarà l'eliminato di questa sera. Qualcuno, in particolare, ha notato che Alessio avrebbe iniziato a visualizzare dei messaggi tramite il suo profilo Instagram. Cosa che fa pensare che il ballerino possa aver ripreso in mano il suo cellulare. Questo gesto, però, potrebbe anche non avere nessun significato, dal momento che qualche persona vicina al danzatore potrebbe avere accesso ai suoi social. Per ora, comunque, si tratta solo di indiscrezioni. Per sapere chi sarà l'eliminato della quarta puntata del talent non resta che aspettare l'appuntamento di questa sera.