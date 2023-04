Maria De Filippi, il gesto che fa impazzire Wax: "Non me ne frega un ca**o"

07 aprile 2023 a

Scivolone per un allievo di Amici: Maria De Filippi, durante il daytime del 7 aprile, ha voluto preparare gli allievi al futuro lavorativo facendo vedere loro i commenti di alcuni critici musicali. Un cantante, però, non ha preso affatto bene i giudizi ricevuti. Stiamo parlando di Wax. Il gesto della padrona di casa è stato pensato proprio per gli allievi del talent, così che tutti potessero rendersi conto fin da ora di come sarà il loro lavoro fuori dagli studi Mediaset, quando avranno a che fare sia con i complimenti che con le critiche.

Wax, però, non ha reagito affatto bene quando gli sono stati letti i commenti di Quotidiano Nazionale, Il Giornale e All Music Italia sulle sue ultime esibizioni. “Andiamo avanti, del voto non me ne frega niente - ha detto -. Ma che ne sanno questi!”. Di fronte a queste esternazioni, è intervenuta allora Benedetta, ballerina di latino-americano, che lo ha invitato a calmarsi: "Non dire così, vuoi dire che quando esce te ne frega? Come quando zittisci Maddalena con le patatine”.

Ma Wax ha continuato: “Quando la gente parla in questo modo, io fuori con il ca**o che ci lavoro. Non me ne frega un ca**o”. Il cantante, non accettando le critiche negative, sembra non capire. Non si sa, però, se il suo è un modo per difendersi o se davvero non gli interessa il parere dei giornalisti.