Daniela Collu si scusa con Berlusconi: "Perché l'ho fatto"

Passo indietro di Daniela Collu. L'ex conduttrice di Rai Radio 2 si scusa con la famiglia Berlusconi. Tutto ha avuto inizio qualche giorno fa, alla notizia del ricovero in terapia intensiva di Silvio Berlusconi. Ecco che in quell'occasione la scrittrice, invece di augurare la guarigione al leader di Forza Italia, gli ha augurato la morte. "La morte non si augura a nessuno ahahahhaha pepepeppeppeppe zazueira zazueira" ha scritto in un tweet poi rimosso, simulando la nota canzone del trenino alle feste. Un cinguettio che nel giro di poche ore aveva alzato un vero e proprio polverone. "C'è chi cancella e chi salva - ha commentato il giornalista Massimo Falcioni -. Ride di una persona malata. Fa un tweet perculativo. Lo cancella. Blocca. Che elemento. Daniela Collu ha cancellato il suo tweet vergognoso. Neanche il coraggio di rivendicare le figure di m**a".

E come lui sono stati tanti gli utenti del web indignati: "Si può contattare la Mondadori in qualche modo? Non è ammissibile pubblicare i libri di una persona del genere", dice un altro ricordando che la Mondadori ha edito il nuovo libro della Collu. Peccato però che proprio il gruppo editoriale sia presieduto da Marina Berlusconi. "Questa stazzitta non ha lavorato anche al Gf? - gli ha fatto eco un altro utente - Soliti ipocriti che incassano soldi da colui che denigrano".

Insomma, quanto basta a far cambiare idea alla Collu, che ora si tira indietro: "Ho scritto un tweet con una frase decisamente sbagliata e inopportuna. L’ho cancellato non per codardia, ma per consapevolezza. Si fa questo quando si commette un errore, me ne dispiaccio e me ne scuso pubblicamente e personalmente con la famiglia".