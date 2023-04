Tiziana Ferrario, a valanga su Elly Schlein: "Da cosa stacca?"

08 aprile 2023 a

Tiziana Ferrario critica Elly Schlein che dopo aver annunciato con una diretta Instagram la composizione della segreteria del Pd ha detto che si prenderà una pausa. "'Ora al lavoro!' mi sarei aspettata che dicesse la segretaria Schlein dopo settimane di tortuose trattative per nominare i membri della sua segreteria Pd", tuona la giornalista, volto storico della Rai, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Invece: 'ora stacco un po''.Ma da cosa stacca?", si chiede la Ferrario, "il Paese è pieno di problemi e serve un’opposizione forte che non va in vacanza".

Ieri 7 aprile, infatti, la segretaria del Pd dopo aver elencato tutti i componenti della sua squadra - dieci donne e dieci uomini, più il braccio destro Giovanni Gaspare Righi che sarà a capo della segreteria - e aver dedicato un pensiero a ognuno dei nuovi compagni ha annunciato che si prenderà qualche giorno di pausa: "Ci aspetta un grande lavoro, siamo andati un po' lunghi effettivamente. Posso dire che sono in partenza anche io, auguro una buona Pasqua a tutte e a tutti. Vengo da mesi complicati, sia professionalmente che per la vita privata anche perché abbiamo fatto tre campagne elettorali di fila: quelle delle Amministrative di giugno dell’anno scorso, quella delle Politiche e poi quella delle primarie e quindi credo che avendo chiuso oggi il lavoro di costruzione della segreteria mi prenderò anch’io qualche giorno per riposare perché non mi sono ancora fermata dal 26 febbraio e comincio a risentirne, quindi mi prenderò qualche giorno di pausa per poter staccare, riposare e tornare a fare tutto il lavoro che ci aspetta, che è enorme". Peccato che abbia appena cominciato...