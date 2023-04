Michelle Hunziker, "torna con lui": la foto che scatena le voci

09 aprile 2023 a

Michelle Hunziker stupisce ancora i suoi fan. In tanti sperano in una reunion con Eros Ramazzotti, ma c'è anche una parte di loro che tifa per un ritorno con Trussardi. E quasta seconda fazione ha letto in una foto postata dalla showgirl una sorta di apertura in questa direzione. Trussardi ha compiuto 40 anni e così la Hunziker ha partecipato alla festa ma ha anche dedicato a Tomaso una foto gigante sui social in cui raccoglie tutte le foto del papà con le sue figlie. Un gesto davvero toccante che ha stupito e non poco lo stesso Trussardi.

Ma la scelta della Hunziker ha subito scatenato i follower e il mondo dei social che vede in questo riavvicinamento una possibilità concreta per un ritorno di fiamma. In realtà Michelle ha sempre detto che la storia con Tomaso è finita ma vuole mantenere un rapporto di salda amicizia anche per il bene delle bambine.

Ma intanto le voci corrono e a volte basta solo una foto sui social per accendere il gossip, "torna con lui", scrive qualche fan. Ma qui c'è poco da discutere: Michelle ha fatto sapere di volersi godere questo suo momento di pausa sentimentale godendosi la nuova vita da nonna. "Sono felicemente single", ha confidato a Pio e Amedeo a Felicissima Sera. Niente da aggiungere. Con buona pace dei fan.