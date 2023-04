Maria De Filippi, ecco la lite tagliata ad Amici: "Ma allora qui che..."

09 aprile 2023 a

a

a

Puntata movimentata l'ultima di Amici di Maria De Filippi. A quanto pare la regia avrebbe tagliato una parte della lite tra Raimondo Todaro e Rudy Zerbi. Todaro avrebbe criticato in modo aspro la scelta di Rudy di mandare al ballottaggio proprio Angelina e non Cricca. Anhelina, come è noto è una tra le favorite per lavittoria finale. Maria De Filippi è intervenuta nel corso del duro diverbio affermando che le parole di Todaro non sarebbero di aiuto a nessuno in quanto avrebbero sminuito sia Maddalena che altri allievi e facendo inoltre passare Angelina come “la prima della classe”.

Todaro però non ha mollato la presa: "Arrivati a questo punto per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c’è gente più scarsa, quindi stasera saluto uno dei miei". Ed sarebbe qui, in questo preciso istante, che ci sarebbe stato il taglio.

Clamoroso: "La lite furibonda è sparita", grande imbarazzo per la De Filippi

La De Filippi lo avrebbe zittito dicendo: "Okay Raimondo se per te Angelina vince sto programma allora dagli direttamente la coppa, che ci stiamo a fare qui se la pensi così?". Il video non è stato però mandato in onda. Insomma all'interno della scuola di Amici gli animi si accendono fortemente e non si escludono altri colpi di scena nel serale della prossima settimana.