Michelle Hunziker sfiora le lacrime: "Non lo avrei mai pensato"

Per Michelle Hunziker inizia una nuova fase, quella da nonna. "Tengo alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023. Ci sono un sacco di 40enni nonni e nonne, giovani, che hanno paura di dirlo - ha ammesso ospite di Verissimo nella puntata di domenica 9 aprile -. La nonnitudine non ha nulla a che fare con l'età anagrafica, ma è uno stato di beatitudine perché è come se sei mamma o papà al cubo. Siate orgogliosi, non siete vecchi! Siete solo nonni".

La conduttrice di Canale 5 ha infatti assistito alla nascita del suo primo nipote, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. E proprio su loro due è finita la curiosità di Silvia Toffanin. È stata lei a chiedere che genitori siano. Una domanda che ha commosso la collega: "Non avrei pensato, mai mai, che fosse una guerriera come lo è stata in questo frangente, ed è super brava. È proprio diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè ed è stato pazzesco".

Ugualmente emozionato anche Eros Ramazzotti, che però non si lascia alle spalle l'ultima polemica social. Il cantante non era infatti presente al battesimo-lampo del piccolo Cesare, figlio della primogenita appunto.