Silvia Toffanin inchioda la Hunziker: "Ed Eros?", gelo in studio

Prima ospitata da nonna per Michelle Hunziker. La conduttrice è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di domenica 9 aprile. Qui la Hunziker ha ammesso di essere "al settimo cielo". "Tengo alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023. Ci sono un sacco di 40enni nonni e nonne, giovani, che hanno paura di dirlo - ha ammesso -. La nonnitudine non ha nulla a che fare con l'età anagrafica, ma è uno stato di beatitudine perché è come se sei mamma o papà al cubo. Siate orgogliosi, non siete vecchi! Siete solo nonni".

Poi la Toffanin le ha chiesto un commento sulla figlia Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza: "Sono super bravi. Sapevo che sarebbero stati dei bravi genitori, ma è mia figlia e io la vedo sempre come una bambina. Lei ha 26 anni e per come è il nostro vissuto non avrei mai pensato che fosse una guerriera come è stata in questo frangente. È diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè. Ero lì presente, l'ho visto nascere Cesare e solo ora capisco l'emozione dei nonni davanti a un bambino che esce dal ventre di tua figlia".

Ed Eros Ramazzotti? In questi giorni il cantante è stato al centro della bufera per essere stato assente al battesimo del nipotino. "Anche lui è super emozionato". Insomma, la Hunziker sull'ex ha preferito non sbilanciarsi. Infine l'aneddoto sulle zie di Cesare, le sue figlie più piccole Sole e Celeste: "Sole dice 'Cesare è mio', hanno già questo possesso. Piano piano lo vivremo, prima è di mamma e papà, si devono godere questo momento sacro. Quando hai appena partorito c'è quel momento dell'allattamento, il silenzio in casa, il bebè che dorme, è sacro e bellissimo e se lo devono godere".