Arisa e Raimondo Todaro? "Avevo le mie cose": imbarazzo dalla Toffanin

Arisa sempre più spontanea. Anche nello studio di Verissimo davanti a Silvia Toffanin. Ospite della puntata di domenica 9 aprile su Canale 5, la cantane non lesina momenti esilaranti. E parlando delle sue performance del sabato sera ad Amici dove balla e canta con Raimondo Todaro, Arisa si lascia andare a una divertente confessione: "Però sai in quei giorni li che cosa vuoi cavare", dice in riferimento all'esibizione che non le è piaciuta.

Credendo di sviare l’argomento la conduttrice risponde: "Come in quei giorni li?". "No - cerca di dire la sua Todaro -, è che noi non proviamo tantissimo". Ma la cantante rincara la dose imbarazzando la padrona di casa: "No, no, avevo le mie cose". E poi, tornando al collega: "Ci sono volte in cui lui si potrebbe arrabbiare per certi comportamenti miei. Però lui è serafico, mi tollera bene".

L'artista però torna a parlare del rapporto complesso con il suo corpo, ammettendo di essere cambiata e di essere serena: "Nel non piacermi mi piaccio. Non siamo noi ma quello che facciamo che ci porta al successo. Sono diventata famosa a 26 anni quando già avevo costruito la mia vita normale. Cerco di vivere una vita normale".