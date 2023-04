Paola Ferrari, la frase che non passa inosservata: "Certo, dopo il parto..."

10 aprile 2023 a

a

a

Paola Ferrari scatenata. Ai microfoni di Un Giorno da Pecora, la conduttrice di Rai Sport parla della sua amicizia con Alba Parietti e poi dà una stoccata alla Leotta: "Con lei siamo tornate amiche dopo aver litigato di brutto, ma noi siamo due leonesse, siamo così.

Le faccio tanti auguri, le vere amicizie alla fine si ritrovano sempre", spiega la Ferrari riferendosi alla Parietti. Poi parla anche di Giorgia Meloni: "Con Meloni ci siamo avvicinate quando si era candidata a sindaca di Roma e abbiamo creato un rapporto di stima reciproca. Da qualche anno lei incarna le idee che abbiamo condiviso, l'ho sempre votata ma al di là del mio orientamento politico mi piace come donna".

"Da 5 mesi": una valanga di insulti su Diletta Leotta, cos'è sucesso

Poi però arriva la stoccata per Diletta Leotta con la quale non scorre buon sangue: "Sono contenta, sono bellissimi entrambi, sono molto felice per lei. Poi so però che dopo la gravidanza impiegherà un po' per tornare in forma". Infine le parole a sorpresa su Elodie: "Mi piace di più Elodie però. Ecco, per me è lei la bellezza. Se mai dovessi fare una pazzia per una donna, sarebbe per lei". Insomma un'inedita Paola Ferrani, ne ha per tutti.