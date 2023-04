Giulia Salemi, in vacanza con l'auto elettrica: un disastro, finisce male

10 aprile 2023 a

Cosa c'è di meglio per una coppia che ha recentemente superato una crisi dovuta ai troppi impegni di lavoro di entrambi di trascorrere qualche giorno lontano da tutto e da tutti. Devono averlo pensato anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pratelli che per Pasqua si era regalati un weekend fuori città. Poi però il destino ha deciso altro per l'influencer e il compagno. La loro auto elettrica, infatti, li ha lasciati per strada. "Siamo veramente nei guai", ha scritto sui social Giulia Salemi raccontando la disavventura ai suoi fans. "Siamo rimasti appesi per strada... abbiamo trovato una torretta che, però, era scarica e ci resta pochissima autonomia. Siamo veramente nei guai, tra l'altro si stanno scaricando anche i telefoni".

Solo più tardi l'influencer ha rassicurato chi aveva temuto per lei e Pierpaolo. "Dopo 20 giri abbiamo trovato una torretta, ma ci vogliono ancora 40 minuti per ricaricare un po' la macchina. Abbiamo cercato disperatamente l'unico bar aperto a Bergamo e abbiamo anche elemosinato un caricabatterie. Pier sta mangiando un tost dalla disperazione, io sto leggendo L'Eco di Bergamo. A quest'ora saremmo già dovuti essere a casa calcolando che siamo partiti due ore fa...". "Bene ma non benissimo!", conlude Giulia augurando sarcasticamente: "Buona Pasqua anche a voi".