Sanremo 2023, disastro di ascolti: il crollo del documentario su Rai Uno

11 aprile 2023 a

Un vero e proprio disastro. Il documentario "Tra palco e realtà" su Sanremo 2023 non ha sfondato. Il doc che tanto sta facendo discutere per l'assenza (quasi inspiegabile) di Chiara Ferragni è stato battuto nella sfida degli ascolti da Belle e Sebastien, un film su Canale 5. Come riporta TvBlog, il documentario sulla kermesse sanremese è stato seguito da 1 milione e 860mila spettatori con uno share dell'11,5 per cento. Il film su Canale 5, Belle e Sebastien ha raccolto 2 milioni e 87mila spettatori con uno share del 13,3 per cento. Insomma una vera e propria disfatta per la Rai. In tanti si sono chiesti quale fosse stato il motivo dell'assenza di Chiara Ferragni dal documentario su Sanremo.

Una delle riposte più frequenti è quella di un presunto accordo per una nuova stagione dei Ferragnez su Amazon Prime Video che prevederebbe il divieto per la Ferragni di apparire nel documentario di viale Mazzini. Intanto però sui social i dubbi sull'assenza della Ferragni aumentano.

Non è stato certo un Sanremo facile per la moglie di Fedez che ha dovuto fare i conti con i rilievi dell'Agcom per la presunta pubblicità occulta a Instagram con le dirette social dal palco dell'Ariston. Certo, a giudicare dallo share ottenuto dal documentario, la Ferragni non si è persa molto...