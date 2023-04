Amici-De Filippi, uno choc: "Cosa si vede nella scena tagliata"

11 aprile 2023 a

Amici 22 è sempre più esplosivo. Il talent show di Canale 5 è stato segnato da una lite furiosa tra Rudy Zerby e Raimondo Todaro. A quanto pare il clima si sarebbe surriscaldato per la richiesta, garbata, da parte di Todaro a Zerby, sull'ingresso in ballottaggio di Angelina. Zerbi avrebbe replicato a stretto giro "per strategia".

E qui Todaro avrebbe mostrato tutta la sua rabbia sbottando: "Arrivati a questo punto per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c’è gente qui più scarsa quindi stasera saluto uno dei miei. In questo istante si sarebbe palesata tutta la stizza di Maria De Filippi: "Se pensi che Angelina sia già la vincitrice perché non le dai le coppa? Che ci stiamo a fare noi qui?".

"Tagliata la sfuriata di Maria De Filippi": Mediaset, rumors esplosivi

Maria con questa frase avrebbe voluto dimostrare la buona fede di Zerbi. Tutto secondo le regole. E proprio questa sequenza sarebbe stata tagliata dalla regia per evitare polemiche e soprattutto per tutelare i due giudici. Insomma la bomba è stata disinnescata prima che potesse esplodere in tv. Di fatto la scelta è stata quella di non alimentare ulteriormente lo scontro con altre polemiche che sarebbero nate con la messa in onda. Una scelta che alcuni fan del programma hanno definito "saggi" sui social.