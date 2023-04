Bonolis-Bruganelli, è finita: "A Verissimo...". Mediaset, bomba tutta in casa

12 aprile 2023 a

Il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è giunto al capitolo finale. La notizia era nell’aria da tempo, anche se era stata più o meno smentita dai diretti interessati. Adesso a darne conferma è Dagospia, secondo cui “i due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin le fine settimana”.

Dopo 25 anni è quindi finito l’amore tra il conduttore di Mediaset e l’opinionista del GF Vip, ma non la stima e l’affetto: inoltre restano i tre figli avuti insieme, che sono la cosa più importante di tutti. D’altronde i due conducevano praticamente una vita da separati in casa. Secondo alcuni dormire in camere separate sarebbe il segreto di un amore duraturo, ma loro dormivano direttamente in case diverse. Bonolis lo aveva definito “un segno di civiltà”, ma evidentemente qualcosa si è rotto a livello sentimentale tra i due.

Lo scorso gennaio, in un’intervista rilasciata al settimanale F, la Bruganelli aveva affrontato l’argomento: “Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…”.