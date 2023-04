Ramazzotti, il dettaglio su Cesare che scatena i fan: "Pelosetto"

13 aprile 2023 a

Aurora Ramazzotti si gode il suo piccolo Cesare e la nuova vita da mamma con il cuso compagno Goffredo. Nelle ultime ore la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker sui social ha raccontato questi primi giorni con la "nuova famiglia". E ha mostrato anche il piccolino ai suoi fan. Il bimbo infatti è già diventato una star dei social. Dal pisolino con papà alla manina stretta con quella della mamma, tutte foto e stories che stanno raccontando minuto per minuto la vita del piccolo Cesare.

Ma i fan della Ramazzotti hanno notato qualcosa di strano sulla sua nuca: "È un capellone", ha scritto qualcuno sui social. E il commento ha richiamato l'attenzione della Ramazzotti che di fatto ha risposto così a uno degli utenti che hanno commentato lo scatto col figlio: "È un po' pelosetto!".

Poi si parla anche dell'allattamento. E una delle sue fan le fa notare che nei primi mesi di gravidanza spesso si sta sul divano per assecondare le esigenze del neonato. E anche qui la risposta della Ramazzotti non manca: "Sì, ormai ho la residenza sul divano...". Insomma ormai la vita da mamma per Aurora è cominciata e come ogni nuova avventura è piena di sorprese.