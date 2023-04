Michelle Hunziker lecca il cucchiaio, si scatena il delirio

10 aprile 2023 a

Una pausa per Michelle Hunziker, che si trova in Svizzera ad Interlaken insieme alle sue figlie, Sole e Celeste. Giorni bellissimi, per nonna Michelle, dopo il parto di Aurora Ramazzotti.

In questi giorni insieme alle figlie ha visitato un ghiacciaio, raccontando il tutto con numerose foto pubblicate sui social. Dunque, nel giorno di Pasquetta, ecco che la conduttrice si dà alla pasticceria. Nel dettaglio, Michelle partecipa a un workshop sul cioccolato. E lo racconta sui social.

Eccola insomma con cappello da pasticciere rosso, grembiule bianco, spatola e scodella in mano, tutto il necessario per trattare il cioccolato. Nel dettaglio, stava imparando a fare le tavolette. E in un video ecco che la conduttrice svizzera si mostra mentre mescola con rapidità il cioccolato, per evitare che si rapprenda. Quindi un altro video in cui in modo piuttosto sensuale assaggia il cioccolato leccandolo direttamente dal cucchiaio: "Il senso di questa esperienza è questo", spiega Michelle Hunziker gustandosi tutta la dolcezza del prodotto.