Gerry Scotti, dramma a Striscia la Notizia: "Vivo per miracolo"

Gerry Scotti sbarca su TikTok. Con il nome di "LoZioGerry" il conduttore di Striscia la Notizia ha collezionato in pochissimo tempo numerosi followers. Complice tutti i retroscena su uno dei momenti più noti della sua carriera: lo storico salto sul bancone di Canale 5. Era il 28 settembre al 12 giugno 1999, Scotti era affiancato da Gene Gnocchi. A un certo punto il conduttore salta sul bancone e distrugge tutto. "Ho rivisto per l'ennesima volta il mio video del bancone di Striscia distrutto che credo sia stato salvato, visualizzato e scaricato milioni di volte", ha detto prima di ammettere: "A 25 anni di distanza, ve lo posso dire". In molti infatti sono convinti che il momento sia stato pianificato.

"Non potevo non partire da qui perché quasi tutti si domandano qual è la verità di quel momento - ha spiegato -. Sapevo che c'era una sorpresa, sapevo che sarebbe successo qualcosa e durante il pomeriggio avevo provato a saltare sul bancone, avevamo fatto le prove. Mi dissero: 'Vedi se ci riesci senza farti male'. E ce l'avevo fatta".

Poi alla sera qualcosa cambiò: "È stato sostituito il bancone in legno con un bancone in polistirolo. Non se ne sarebbe accorto nemmeno il papà del bancone. Se sono ancora vivo è un miracolo, però le mie ginocchia non sono d'accordo. Ho avuto gravi danni permamenti. Per colpa di quel 'buonasera', ho interrotto la mia carriera di calciatore".