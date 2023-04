Michelle Hunziker, "è stato un miracolo": la rivelazione su Gerry Scotti

10 aprile 2023 a

a

a

A Verissimo ha tenuto banco Michelle Hunziker, ospite di Silvia Toffanin nel programma in onda su Canale 5, la prima volta da che è diventata nonna dopo il parto della figlia, Aurora Ramazzotti, che ha dato alla luce il piccolo Cesare.

E in questi giorni, la conduttrice svizzera è tornata a condurre Striscia la Notizia in coppia con Gerry Scotti, coppia che costituisce uno dei marchi di fabbrica del tiggi satirico. E riflettendo su loro due, la Hunziker ha detto alla Toffanin: "Con Gerry Scotti dicevamo che è la prima volta che ci sono due nonni dietro il bancone di Striscia". Quindi ha aggiunto di aver chiesto proprio a Gerry Scotti qualche consiglio su come essere nonna, poiché Gerry da tempo ha due nipoti.

Michelle Hunziker lecca il cucchiaio, si scatena il delirio | Guarda

Nel corso di Verissimo, la Hunziker ha anche ricevuto a sorpresa un messaggio proprio di Gerry Scotti, che su di lei ha speso parole cariche di stima e affetto. Commentando il video, ha affermato con altrettanto trasporto: "Questi eventi sono dei miracoli. È stato il primo personaggio televisivo che ho incontrato. Da lì in poi il destino ci ha sempre riportati insieme. Abbiamo un percorso lunghissimo insieme. C’è un bene che va al di là del lavoro", ha confessato Michelle Hunziker.