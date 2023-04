Rai, la furia di Massimo Giletti: "Smentisco in modo categorico"

14 aprile 2023 a

a

a

Nessun passaggio imminente da La7 alla Rai per Massimo Giletti. Dopo l'immediata e imprevista chiusura del suo programma Non è l'arena in onda sulla rete di Urbano Cairo la domenica in prima serata e l'indiscrezione secondo la quale il conduttore sarebbe approdato a Rai 1 o Rai 2 già nella prossima stagione televisiva, parla il diretto interessato. "A proposito di presunti contatti con i dirigenti Rai relativi al mio futuro, smentisco in modo categorico di aver avuto incontri sia con dirigenti che con funzionari della televisione pubblica aventi per oggetto questo tema", sottolinea all'Adnkronos Giletti commentando alcuni retroscena sulla sospensione della sua trasmissione su La7. "Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo a entrambe le aziende, sia a quella per cui ho lavorato in passato, sia a quella per cui resto a disposizione oggi".

"Ci sono intercettazioni...". Corriere-La7, la bomba al veleno su Giletti | Guarda

E smentisce tutto anche la Rai. "In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione e in particolare dal quotidiano La Stampa che ha scritto: 'Giletti più volte ha incontrato Roberto Sergio, indicato come prossimo ad…', si precisa che si tratta di notizia totalmente infondata. Il direttore di Rai Radio ha avuto solo un breve scambio di saluti con il giornalista di La7 nel pomeriggio del 10 gennaio 2023 in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma Mixer tenutasi presso la sala A di via Asiago, sede di Rai Radio".