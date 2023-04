Giletti, "chi gli ha venduto gli audio di Messina Denaro"

15 aprile 2023 a

Si infittisce il giallo sulla sospensione di Non è l'arena e il "congelamento" di Massimo Giletti da parte di La7. Un caso mediatico improvviso e clamoroso in cui spunta anche Fabrizio Corona. Il sito mowmag.com, sempre molto attento al gossip del mondo dello spettacolo e della televisione, riferisce che l'ex re dei Paparazzi sarebbe andato in Sicilia per trattare le chat audio di Matteo Messina Denaro e venderle allo stesso Giletti.

I rapporti tra Fabrizio e Massimo sono sempre stati molto stretti, specialmente da quando Giletti lo ha intervistato in studio stappandogli dichiarazioni drammatiche. Da gennaio, dopo la cattura del boss di Cosa Nostra finito in arresto dopo 30 anni di latitanza, Non è l'arena ha trattato praticamente ogni settimana il tema, con numerosi scoop sulla vita privata di Messina Denaro. Compresi quelli sui rapporti molto affettuosi tra il capomafia e due pazienti conosciute durante le reciproche sedute di chemioterapia. E sarebbe stato appunto l'ex compagno di Belen Rodriguez e Nina Moric a vendere tramite un'agenzia quei documenti esclusivi alla trasmissione di La7.

Corona sarebbe stato contattato da un conoscente di una delle due donne, evidentemente interessato a monetizzare la conoscenza tra la signora e Messina Denaro nata alla clinica La Maddalena di Palermo. Le due donne, va ricordato, non erano consapevoli di essere in contatto con uno dei criminali più ricercati al mondo: erano convinte infatti di trovarsi di fronte a un uomo qualunque, tale Andrea Bonafede. La verità è emersa rapidamente subito dopo l'arresto, diventando un succoso argomento di gossip.