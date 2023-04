Nino Frassica sconvolge Fazio: "Il bimbo de La vita è bella di Benigni? Eccolo oggi"

17 aprile 2023 a

Che fine ha fatto Giorgio Cantarini? Forse solo i grandi appassionati di cinema ne ricorderanno il nome, ma la verità è che tutti, ma proprio tutti gli italiani se lo ricordano: è il nome dell'attore che ha interpretato Giosuè Orefice, il bimbo protagonista de La Vita è bella di Roberto Benigni. Era il figlio di Guido (lo stesso Benigni), catapultato nell'orrore dei lager nazisti durante la Seconda guerra mondiale e che il padre teneramente e drammaticamente cercava di tener fuori da quel dramma presentandoglielo come un gioco. Un film che ha conquistato anche il pubblico americano, permettendo anche al bimbo, all'epoca appena 5 anni, di vincere il Premio Oscar.





Cantarini ha proseguito la sua carriera nella recitazione, concentrandosi sul teatro, senza toccare mai più la fama di quel momento memorabile per tutto il cinema italiano. Oggi ha 30 anni e Nino Frassica, nella sua raffica di battute a Che tempo che fa su Rai 3, ha pensato bene di riproporre il suo nome con uno sketch dei suoi, surreali, fulminanti, illuminanti.





Il comico siciliano, da anni ormai spalla fissa di Fabio Fazio, ricorda: "Oggi il piccolo Giorgio Cantarini, il bimbo de La vita è bella di Roberto Benigni, compie 30 anni. Nonostante abbia compiuto 30 anni, il suo agente cinematografico non ha voluto che crescesse. Eccolo qua". Quindi la regia manda in onda un fermo immagine sconvolgente: il piccolo Giorgio, rimasto bimbo, che soffia le candeline davanti a una torta con un bel 30 in evidenza. Il fotomontaggio divertente nasconde una verità: il tempo per Giorgio-Giosuè si è fermato, per fortuna (o purtroppo?).