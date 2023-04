Amadeus, siluro di Sergio Cammariere: "Sanremo? Non si è fatto più sentire"

17 aprile 2023 a

"Amadeus ascoltò il mio disco e mi disse che gli piaceva, aveva selezionato due brani, ma poi non si è fatto più sentire": Sergio Cammariere ha lanciato una frecciatina al conduttore, dicendosi amareggiato per l'ultima edizione di Sanremo, per la quale forse si aspettava di essere chiamato. Il suo nuovo album, "Una sola giornata", è uscito il 14 aprile. "Io ho ritardato di un anno l'uscita del disco proprio perché aspettavo una chiamata per il Festival", ha proseguito il cantautore.

"La canzone del mio disco preferita da Amadeus, che però poi non è andata a Sanremo, si intitola 'Regina del mio mondo' - ha aggiunto Cammariere - ed è uno dei due video di questo nuovo disco. L'altro brano in video è 'Una sola giornata' che dà il titolo all'album". Proprio in riferimento al titolo del disco, l'artista ha spiegato: "Si chiama così perché racconta un arco temporale durante l'esistenza nel quale tutti gli eventi della propria vita si possono racchiudere in una sola giornata".

Cammariere, poi, si è detto soddisfatto per la decisione di Mina di incidere nel nuovo disco una sua canzone, "Tutto quello che un uomo", uno dei capolavori più amati di Cammariere: "Mina che canta una mia canzone è come ricevere un premio alla carriera". E ancora: "In questo album c'è swing, blues, ritmi latini, c'è il Mediterraneo. E c'è tutta la mia riconoscenza verso i grandi maestri: Bruno Lauzi, Sergio Bardotti, Sergio Endrigo, Gino Paoli, Lucio Dalla".