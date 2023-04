Fedez asfaltato da Achille Costacurta: "Stro***, oggi lo rifaresti?"

17 aprile 2023 a

Fedez nel mirino di Achille Costacurta. Il figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, ex campione del Milan, ha ricordato un vecchio episodi. I fatti risalgono a quando lui era solo un bimbo. Achille li ha raccontati in una storia Instagram, dove ha condiviso un video di Chiara Ferragni. Qui si vedono i figli, Leone e Vittoria, nella fabbrica di cioccolato di una famosa azienda italiana. Ecco allora il racconto di Achille che quando aveva circa l'età di Leone aveva incontrato il rapper in un ristorante e gli si era avvicinato per chiedere un autografo e una foto. Risultato? Il rapper si è rifiutato perché "impegnato a mangiare".

Nel raccontare l'accaduto Achille si riferisce al marito di Ferragni chiamandolo "stro**o" e spiegando che il padre, visto l'accaduto, lo aveva portato via velocemente. Da qui lo sfogo: "Forse adesso non lo farebbe perché ha dei figli? Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino". Al momento non c'è alcuna risposta da parte del diretto interessato, al momento al centro di un'altra polemica.

Il marito della Ferragni è stato con la famiglia in vacanza a Dubai. Peccato però che durante una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio neanche un anno fa, nel maggio 2022, il rapper tuonava: "Io ci sono stato a Dubai, poi ho visto un video di uno yuotuber che fa divulgazione storica e geopolitica, Nova Lectio, e ho deciso che non ci vado più. È Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto".