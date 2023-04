Fedez e Chiara Ferragni "in crisi": le foto a Dubai scatenano un terremoto

16 aprile 2023 a

a

a

Niente da fare: ogni foto e ogni post di Chiara Ferragni e Fedez vengono vivisezionati e passati con la lente di ingrandimento da follower, hater ed esperti di gossip, alla ricerca disperata di qualche indizio sulla loro (presunta e chiacchieratissima) crisi coniugale. Che la imprenditrice digitale e il rapper milanese abbiano passato un periodo particolarmente tribolato è cosa nota, e ammessa anche dai due diretti interessati. Ma secondo gli esperti (o presunti tali) la vacanza a Dubai e le relative foto pubblicate su Instagram confermerebbero che tra moglie e marito non sarebbe ancora tornato il sereno. Tutt'altro.



Ricapitoliamo: a febbraio il tornado a Sanremo ha travolto lei, in veste di conduttrice, e lui in veste di ospite "scandaloso". Chiara ha confessato il periodo di grave stress, mentre Fedez ha attraversato nuovi problemi di salute, compresa una balbuzie inquietante, con conseguenti giorni di assenza dai social che hanno allarmato molto i fan. I Ferragnez hanno poi reciprocamente assicurato la vicinanza del partner, ringraziandoli. Ma non basterebbe.

"Marchettaro", "Succube di tua moglie": la foto per cui Fedez viene linciato





Secondo molti, infatti, le foto della vacanza dorata a Dubai trasmetterebbero un senso perenne di "infelicità". Gli occhi di entrambi, giurano molti commentatori, non mentono. Sotto le foto glamour della Ferragni si leggono cose di questo tipo. "A mio parere questa non sembra una bella vacanza per voi, i vostri volti non irradiano gioia... anzi sembra che non vediate l‘ora di tornare in Italia". O ancora: "Tuo marito che mette le storie mentre vi baciate per dare conferme agli altri... Deve essere strano, vivere per gli altri nonostante tutta questa libertà...".

Il riferimento è al fatto che secondo molti Fedez apparirebbe nelle foto della Ferragni solo nelle foto insieme ai figli, e mai come semplice coppia marito-moglie. "Non so perché ma ultimamente ti vedo triste in tutte le foto", scrivono a Chiara, che come da tradizione finisce sotto accusa anche per il lusso che è costretta a ostentare: "Chiara, adoro te e la tua deliziosa famiglia ed immagino che parte degli scatti pubblicati facciano parte del tuo lavoro, molti altri invece attestano vacanze e location impensabili per una miriade di gente che non sa neanche come sbarcare il lunario. Scusami ma qualche volta le trovo eccessive…".