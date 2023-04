Chiara Ferragni, la foto che scatena la bufera: notate nulla?

13 aprile 2023 a

a

a

Nuova polemica per Chiara Ferragni. L'influencer è finita nel mirino dei social. Il motivo? Una cotoletta alla milanese. Tutto vero, la prelibatezza mangiata in vacanza a Dubai ha cifre folli. Alcuni follower, infatti, hanno svelato quanto costa la portata, lasciando tutti senza parole. Il piatto costa giusto 32o euro. Non da meno le altre pietanze: si va da un piatto di spaghetti al pomodoro che costa 150 euro, a un risotto alla milanese da 170 euro.

"Buona Pasqua": Ferragni, pioggia di insulti dopo questa foto. Cosa notate?

L’influencer è da qualche giorno in vacanza a Dubai insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria. La coppia alloggia nel lussuoso Bulgari Hotel & Residences. Oltre alla Ferragni, anche il marito è finito al centro della polemica. Tutta colpa della location.

Peccato però che durante una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio neanche un anno fa, nel maggio 2022, il rapper tuonava: "Io ci sono stato a Dubai, poi ho visto un video di uno yuotuber che fa divulgazione storica e geopolitica, Nova Lectio, e ho deciso che non ci vado più. È Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto". Evidentemente il marito della Ferragni ha la memoria corta, anzi cortissima. E lo scivolone è a dir poco assicurato.