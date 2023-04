Chiara Ferragni, gaffe dopo questa foto: "È identica"

18 aprile 2023 a

a

a

Scambio di persona per Chiara Ferragni. Gianni Morandi ha pubblicato sui social una foto insieme all'influencer e alla moglie Anna Dan. I tre sono nella casa di Bologna del cantante e della consorte. La Ferragni ha infatti fatto loro visita in occasione di un evento. I due, come dimostrato dallo scatto pubblicato su Instagram, hanno mantenuto un bellissimo rapporto dopo Sanremo.

La prova definitiva: ecco perché Chiara Ferragni è stata "cancellata" dalla Rai

Un utente è arrivato persino a scambiare Chiara per la figlia della coppia: "La ragazza è identica alla madre. Buona serata a voi. Siete bellissimi. Complimenti. Anche la ragazza è una cantante? Auguri e buona fortuna. Un bacio a ogni uno di voi". Immediata la replica di Morandi che con ironia ha chiesto: "Conosci la mamma di Chiara? Un saluto affettuoso".

"Con i miei soldi...". Fedez, scoppia la bufera a Striscia: frase glaciale

Intanto sembra che Amadeus si stia già muovendo per la prossima edizione del Festival musicale. Al suo fianco, si vocifera, il conduttore vorrebbe ancora la moglie di Fedez. Ancora nulla di ufficiale, comunque. La stessa Ferragni in passato ha ammesso di aver più volte declinato l'invito. L'imprenditrice digitale non si sentiva ancora pronta. Poi la svolta quest'anno. Per la Ferragni sarebbe andato tutto liscio, se il marito non si fosse lasciato andare a scivoloni evitabili.