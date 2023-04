Selvaggia Lucarelli affonda Fedez: "Potevi almeno evitarlo..."

18 aprile 2023 a

Nella puntata di ieri sera 17 aprile di Striscia la notizia, su Canale 5, l'inviato Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Fedez, marito di Chiara Ferragni, dopo essere finito al centro delle polemiche per essere andato in vacanza con la sua famiglia a Dubai nonostante, in passato, avesse definito quella città "una Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto…".

Del resto, come ha ammesso lo stesso rapper milanese davanti alle telecamere di Striscia la notizia, non è mai stato molto coerente in vita sua: "La coerenza non è mai stata una mia virtù…", ha detto Fedez. Parole che hanno scatenato l'ironia di Selvaggia Lucarelli, che in diverse stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha preso in giro Fedez facendogli notare che quantomeno avrebbe potuto evitare di pubblicare sui social la località di villeggiatura: "Direi che almeno avresti potuto evitare di pubblicizzare la località con mille contenuti…", ha commentato la giornalista.

E ancora: "Ma se devi taggare 'Bulgari hotel Dubai' sulla tua foto… Beh… I principi volano come sabbia nel deserto…", ha aggiunto la Lucarelli. "Diceva... No perché Dubai, i diritti umani, i morti sotto al tappeto… Non ci andrò mai più! Poi la moglie: ‘Tesoro ma ci sono gli amichetti di Leone a Dubai… Ah vabbè andiamo'…".

Quindi lo ha affondato con un'altra frase: "Saldi principi…".