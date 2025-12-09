Jannik Sinner, una decisione radicale: cosa sta succedendo a Dubai

Senza pause, Jannik Sinner. L'altoatesino ha deciso di non lasciare nulla al caso nella costruzione della sua stagione 2026. Trapela infatti la scelta di aumentare immediatamente l’intensità degli allenamenti a Dubai, un segnale con cui chiarisce, subito, le sue ambizioni: una preparazione più dura, più profonda e mirata, per presentarsi al via del nuovo anno nelle migliori condizioni possibili. Una decisione netta, che racconta la determinazione dell’azzurro nel voler alzare ulteriormente l’asticella. Il lavoro sul campo è cominciato già la scorsa settimana negli Emirati Arabi, dove l’altoatesino ha ripreso confidenza con racchetta e palline. In mezzo, una pausa rapidissima extra-tennis: Sinner ha infatti approfittato di qualche ora libera per assistere dal vivo all’ultimo Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi, gara che ha consegnato il titolo mondiale a Lando Norris su McLaren. Un momento di distrazione condiviso anche con l’amico Kimi Antonelli, con cui ha girato in pista.

Jannik Sinner, il malumore dietro le quinte: "È davvero fastidioso" Il duopolio Sinner-Alcaraz sta creando non pochi mal di pancia tra i loro colleghi. Lo ha confessato Casper Ruud in un&#...

Terminata la fase iniziale, il numero uno azzurro ha alzato sensibilmente i carichi di lavoro. A Dubai si è infatti aggregato anche Darren Cahill, che ha raggiunto Simone Vagnozzi e il resto dello staff in un passaggio cruciale della preparazione. Un segnale significativo che, pur in assenza di annunci ufficiali, lascia intendere come il tecnico australiano sia destinato a restare al fianco di Sinner almeno ancora per la prossima stagione. Una scelta radicale, quella di allenarsi subito a pieno carico. Una decisione che la dice lunga, anzi lunghissima, sulla determinazione di Jannik Sinner.

Jannik Sinner, clamoroso: mani in tasca, con chi lo beccano Jannik Sinner, numero 2 del ranking ATP e fresco campione delle ATP Finals, ha fatto una sorpresa graditissima nel paddo...