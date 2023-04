Nunzia De Girolamo imbarazza Diaco: "Con chi lo farei in spiaggia"

19 aprile 2023 a

Nunzia De Girolamo imbarazza Pierluigi Diaco. Accade durante Bella Ma’, il programma di Rai 2 in onda martedì 18 aprile. Qui il concorrente della Generazione Z David chiede all’ex parlamentare se sia vero che in un’intervista ha rivelato che avrebbe potuto avere un rapporto sessuale davanti le telecamere. Immediata la reazione del conduttore: "Mi chiudono il programma". Ma la De Girolamo non si tira indietro e preferisce chiarire: "Io ti ringrazio per la domanda. Faccio un chiarimento. Io ho detto che avrei voluto farlo con un modello di Ciao Maschio su una spiaggia romantica no in pubblico".

La risposta non soddisfa il giovane che rincara la dose: "Io la faccio lo stesso la domanda, lo farebbe mai in pubblico?". "Ma sei matto???", sbotta subito la De Girolamo per poi spiegare che è impossibile con la sua educazione. "Mi chiudono il problema. David cosa ti è successo? Ti invito alla sobrietà, alla dignità e soprattutto a chiudere la bocca", lo esorta Diaco spazientito.

Proprio il conduttore rivela un retroscena sul concorrente del talk. David ha incontrato l’amore e "da quando ha una nuova sentimentale non capisce più nulla". Intanto, sempre in studio, arriva una conferma: la De Girolamo tornerà con Ciao Maschio. Bocche invece cucite su Estate in diretta.