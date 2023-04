Roby Facchinetti, drammatica denuncia della figlia: "Papà sequestrato in casa"

19 aprile 2023 a

a

a

Lungo sfogo di Alessandra Facchinetti. La figlia di Roby, frontman dei Pooh e sorella di Francesco Facchinetti, apre gli occhi a Beppe Sala. Nome di spicco nella moda, Alessandra vive a Milano ma da qualche tempo non si sente più sicura. "Quando esco di casa sto attenta alla borsa, d’istinto mi guardo le spalle - racconta al Corriere della Sera -. Anche di giorno, soprattutto in centro. La scorsa settimana a un mio amico è stato puntato il coltellino. Via Sant’Andrea, pausa pranzo".

"Febbre a 40 da giorni". Facchinetti, ore d'ansia in casa: la figlia sta male | Guarda

Anche suo padre è stato vittima di una rapina. Roby Facchinetti si trovava nella sua villa di Bergamo. "Uno choc. Se ci penso mi manca il fiato. Erano le nove di sera e mi telefona Francesco, che aveva una call di lavoro per Sanremo con papà. Spiega: ho chiamato tutti e non risponde nessuno. Ho iniziato a telefonare anche io. Non lo sapevo ma in quel preciso momento i rapinatori erano con loro (la famiglia è stata minacciata e sequestrata per 35 minuti, ndr). Agghiacciante".

"Mia moglie è molto più ricca di me. Ma...": l'imbarazzante rivelazione di Facchinetti

La sua lunga carriera l'ha portata anche all'estero. Tempo fa - spiega - "volevo vivere a New York, sono partita però poi ho capito che abitarci non fa per me: gli amici devi contattarli via email e prendere appuntamento, nei bar nemmeno ti salutano o, se ti salutano, sono saluti fintissimi". Poi ha fatto di nuovo le valigie: "Sono partita di nuovo: Cina, Corea, Indonesia. Una grossa realtà cercava chi insegnasse ai propri designer un nuovo modo di lavorare, a vedere le cose all’italiana. Una nuova avventura a cui tengo molto".