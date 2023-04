Fiorello, rovinoso spoiler in Rai: "Sapete che Ambra Angiolini...", "Non si può dire!"

19 aprile 2023 a

a

a

Lo spoiler è firmato Fiorello e viaggia in radio, per la precisione a Non è un paese per giovani, il programma di Rai Radio 2. E lo spoiler riguarda il concertone del Primo Maggio. Infatti lo showman siciliano ha rivelato chi sarà al timone dell'evento che verrà trasmesso come ogni anno dalla Rai.

Già, non lo si sapeva ancora con ufficialità, ma Fiorello ha confermato che per il sesto anno consecutivo sarà Ambra Angiolini a condurre il Concerto del Primo Maggio. Ma non sarà sola: al suo fianco, infatti, anche Fabrizio Biggio, che è spalla proprio di Fiorello a Viva Rai 2, il programma-cult in onda all'alba.

Così, come se nulla fosse, in diretta radio Fiorello ha affermato: "Sapete che Biggio sarà il conduttore del Primo Maggio? Ambra sarà la padrona di casa e Biggio si è offerto volontario, gratis tra l’altro". Attimi di gelo da parte di Biggio, che era da pochi secondi arrivato in trasmissione: "No, non lo so se si può dire". Ma ormai, la frittata era ampiamente fatta.

"Una minch*** di niente!": clamoroso, Fiorello sfotte l'ad Rai Fuortes

E insomma, Ambra Angiolini al concertone. Non sarà la prima edizione in cui è chiamata a condividere il palco di piazza San Giovanni a Roma con altri: nel 2018 e nel 2019 infatti fece coppia con Lodo Guenzi, il frontman de Lo stato sociale. Nel 2021 fu affiancata da Stefano Fresi e Lillo, in un'edizione che a causa dell'emergenza-Covid fu realizzata all'Auditorium Parco della Musica.

Il concerto del Primo Maggio verrà trasmesso in diretta su Rai 3 dal primo pomeriggio e fino a dopo la mezzanotte. Si tratta di un evento coperto dalla Rai anche su Rai Radio 2 e, ovviamente, in streaming su Rai Play. Una copertura a tutto tondo.