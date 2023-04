Federica Panicucci, furibonda in studio: "Adesso basta!!"

20 aprile 2023 a

La storia della presunta veggente farebbe un sacco ridere se non ci fosse gente che ci crede davvero, al punto da renderla un argomento di discussione molto popolare nei soliti salotti televisivi. Come quello di Mattino Cinque, dove Federica Panicucci si è improvvisamente ritrovata a fare i conti con un parterre di ospiti particolarmente caldo. A un certo punto è stata costretta a intervenire per riportare la calma: “Adesso basta! Piano… basta!”.

Ma che cos’è successo? Andiamo con ordine: tutto è iniziato dalla portavoce della presunta veggente Gisella Cardia, che va in giro dicendo di aver visto la Madonna. Intervenuta in trasmissione, la portavoce si è rivelata più che altro un avvocato, dato che ha risposto a ogni accusa mossa nei confronti della sua “protetta”. La situazione è però sfuggita di mano quando Patrizia Groppelli le ha chiesto se non ritenesse ridicolo fare la portavoce di una presunta veggente. “Non credo di essere ridicola - è stata la riposta - forse è più ridicolo chi si fa botulino e tante altre cose perché vuole per forza rimanere giovane anche a 60 anni”.

Una replica velenosa e soprattutto fuori contesto, che ha spiazzato la Groppelli: “Ma cosa c’entra? Vada su Wikipedia e veda cosa vuol dire essere ridicoli…”. La discussione è andata avanti anche con altri ospiti e si è accesa sempre di più, fino a quando la Panicucci non ha deciso di intervenire per evitare che i telespettatori non capissero più nulla, dato che le voci si stavano accavallando.