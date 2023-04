Maria De Filippi telefona a Signorini: "Quelle accuse...", caos in studio

21 aprile 2023 a

Alla fine pare proprio che Maria De Filippi abbia ceduto alle richieste di Armando Incarnato, facendo la famosa telefonata ad Alfonso Signorini. Gli scontri e i battibecchi sono all’ordine del giorno a Uomini e Donne, e anche l’ultima puntata andata in onda su Canale 5 non ha fatto differenza in questo senso. Gemma Galgani e Paola Ruocco hanno avuto un acceso faccia a faccia, con Incarnato che si è intromesso per difendere la dama torinese.

Inoltre il cavaliere napoletano ne ha approfittato per spiegare che le accuse che gli erano state rivolte sono state smentite. Armando aveva chiesto alla De Filippi di chiamare il conduttore del Grande Fratello Vip per sapere se aveva mai ricevuto una proposta per il reality da parte di Incarnato. “Che paura avete? Le accuse sono state smentite tutte. Tu perché sei ancora lì?”, ha chiesto il cavaliere a Paola Ruocco, facendo intendere che Signorini ha smentito le accuse che erano state lanciate in studio.

Nella discussione si è poi intromessa anche Aurora Tropea, che era proprio la dama che aveva accusato Incarnato di avere ambizioni televisive e di essersi proposto per il GF Vip. La discussione è andata avanti a lungo e ha visto ovviamente anche il coinvolgimento degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che in queste occasioni non le mandano certo a dire.