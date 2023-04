Ilary Blasi, retroscena esplosivo: "Sei mesi fa...", così ha rovinato Totti

20 aprile 2023 a

a

a

Ilary Blasi ha letteralmente piazzato il colpo nella separazione con Francesco Totti. Il Pupone, come riporta Dagospia, sei mesi fa ha rifiutato l'accordo proposto dall'avvocato Bernardini De Pace e adesso si trova a dover pagare un prezzo più alto per la fine del matrimonio con la conduttrice dell'Isola dei Famosi.

E a svelare tutti i dettagli di questa clamorosa separazione che ha infiammato il gossip dell'estate 2022 sono le anticipazioni del settimanale Oggi: "Dopo l’assegnazione a Ilary Blasi della mega villa dell’Eur da 1.400 da metri quadri con 25 stanze, campi da tennis e da calcetto, parco, Spa e due piscine, Francesco Totti dovrà continuare a pagare il mutuo con una rata mensile che si aggira tra i 15 e i 20 mila euro al mese. Un impegno che durerà per altri 20 anni", fa sapere il sito Oggi.it.

Clamoroso, Totti ha fregato Ilary Blasi? Polpetta avvelenata da 360mila euro l'anno

E ancora: "L’ex Capitano dovrà accollarsi anche il 75% delle spese scolastiche dei figli, che frequentano prestigiosi Istituti internazionali. Con rette che vanno dai 20 mila euro delle elementari ai 40 mila del liceo. L’assegno di mantenimento di 12.500 euro riconosciuto a Ilary per i tre figli, coprirà le spese quotidiane, non quelle extra (vacanze studio, sport, viaggi, spese per la salute etc) che saranno divise a metà". Insomma per Totti, a quanto pare, il conto è salatissimo.