Cristina Scuccia, la voce choc: "Quell'attrice che interpreta una trans..."

Cristina Scuccia, ex suora nonché vincitrice di The Voice, è una delle protagoniste dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi è iniziato appena quattro giorni fa, ma le indiscrezioni sulla naufraga Cristina sono già tantissime. A partire dal rumor secondo cui la Scuccia avrebbe una fidanzata a Madrid, la città spagnola dove si è trasferita dopo l'addio al velo.

"Stando a quanto ci riferisce una gola profonda, ci potrebbe essere 'aria di coming out' sotto le palme della trasmissione", questo quanto fatto sapere dal portale MowMag. Altro rumor, invece, arriva da Dagospia, dove si legge: "Anche in Spagna ha fan devoti e famosi. Tra questi Antonia San Juan, l’attrice che interpreta il trans Agrado nel film 'Tutto su mia Madre' di Pedro Almódovar. Strane connessioni".

Intanto non sembrano essere facili i primi giorni e le prime notti in Honduras. A quanto pare l'ex suora avrebbe paura del buio: a tranquillizzarla è stata Corinne Clery, che poi ha detto tutto agli altri concorrenti: “Non stava bene, mi faceva tenerezza. L’ho trovata così, seduta impietrita. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta. Ieri ha iniziato ad urlare ‘Oddio cos’è quella cosa? Aiuto’. E invece era solo una fogliolina. Alla fine, si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Qui è buio pesto, non c’è nemmeno una luce, non si vede nulla”. A confermare tutto è stata poi la diretta interessata: “Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa. Purtroppo è stata una notte molto dura, sono sincera".