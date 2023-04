Ilary Blasi sconvolge la Toffanin: "Non ci credo, è impazzita"

16 aprile 2023 a

"Non ci credo che l'ha detto. Vabbè ma è impazzita". Silvia Toffanin fa un salto sulla sedia a Verissimo, su Canale 5, e la colpa è tutta dell'amica Ilary Blasi, seduta davanti a lei, che chiude l'intervista forse più attesa di questa stagione del talk con una battuta tanto inattesa quanto fulminante. Una battuta che ha sollevato un boato in studio e che, immaginiamo, non sarà piaciuta granché al suo ex marito Francesco Totti.

Proprio Totti doveva essere l'argomento più succulento del faccia a faccia. Chi si aspettava rivelazioni pesanti sul loro divorzio, magari qualche bomba giudiziaria, è rimasto però deluso. La stessa Toffanin ha subito chiarito: "Non possiamo far finta di nulla, sai che da casa tutti si aspettano che io faccia domande sulla tua separazione, ma non è il momento giusto e quindi non ne parleremo. Ne parleremo più avanti". "Grazie per rispettare i miei tempi", ha replicato la Blasi. Gran parte dell'intervista è dunque stata incentrata sulla nuova edizione dell'Isola dei famosi, al via domani, lunedì 17 aprile, sempre su Canale 5.

Ilary sembra in gran forma, carica a mille. E il suo congedo lo conferma. Con gli occhiali da sole vezzosamente calati sugli occhi e il sorriso malandrino, incassa il saluto della Toffanin: "Abbiamo visto, ho visto con i miei occhi che hai voltato la pagina e come sempre lo hai fatto con la tua ironia, la tua intelligenza e il tuo sorriso. Che dire...". "Bastian così, me ne vado", la interrompe l'ex Lady Totti.

"Oddio non ci credo che l'ha detto - arrossisce letteralmente la Toffanin, mentre Ilary si alza, la abbraccia ridendo ed esce dallo studio". "No comment, io non ci credo", ripete Silvia. Bastian, ovviamente, è Bastian Mueller, imprenditore bellimbusto tedesco che ha sostituito Totti nel cuore della ex Letterina di Passaparola. Assist alla Pupone della Toffanin, e gol a porta vuota di Ilary.