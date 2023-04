Verissimo, Toffanin senza parole: "Ma come ti sei vestito?"

16 aprile 2023 a

"Ma come ti vesti?". A parlare non è Enzo Miccio, ma Silvia Toffanin, spiazzata dal look esibito da Rudy Zerbi in studio a Verissimo. L'ex discografico è da anni una colonna di Amici di Maria De Filippi e con Alessandra Celentano dà vita a polemiche e siparietti veraci che incollano alla tv i telespettatori del talent di Canale 5. I "ZerbiCele", così come la coppia è stata simpaticamente ribattezzata sulla scia dei protagonisti del GfVip, per sintetizzare il loro rapporto di odio e amore, arrivano a Verissimo e Zerbi sfoggia una giacca sportiva decisamente giovanile. Forse un po' troppo giovanile e sportiva, però.

Lo stile infatti ricalca quello di Emanuel Lo, docente di danza hip hop di Amici, compagno della grande cantante Giorgia che in questa edizione di Amici ha dato spettacolo (e scandalo, diciamo così) per le sue esibizioni assai passionali con la collega Lorella Cuccarini. "Rudy ti sei vestito da Emanuel Lo?", gli chiede divertita la Toffanin, dopo averlo squadrato ben bene con occhio perplesso e sopraccigli alzato. Il docente non ha potuto non rispondere, buttandola un po' in caciara.

"Loro mi hanno rubato mamma chioccia e io ho rubato la giacca dal camerino di Emanuel Lo. E’ una vendetta, una tremenda vendetta". Risate generali e una conferma: Zerbi è convinto che a rubare mamma chioccia sia stato proprio Emanuel Lo. Questa volta però la polemica è destinata a finire con un sorriso.