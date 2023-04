Fiorello, avete mai visto la moglie? Uno scatto inaspettato

22 aprile 2023 a

Dedica inaspettata quella di Fiorello. Il mattatore per eccellenza, in occasione del 58esimo compleanno della moglie, ha voluto omaggiarla con un dolce post. Nella foto la coppia si scambia un tenero bacio. Una scelta inusuale, dato che il conduttore di Viva Rai2 tiene da sempre alla privacy. Ma lo showman ha fatto un'eccezione e l'occasione è davvero speciale. Oggi, infatti, Susanna Biondo compie 58 anni.

I due stanno assieme dal 1996. Ben presto l’amicizia ha lasciato il posto a un sentimento più profondo e, dopo sette anni di convivenza, nel 2003 sono convolati a nozze con una cerimonia intima. Dal loro amore è nata Angelica, oggi 17enne. Fiorello non ha mai nascosto la sua immensa stima per la moglie.

Solo qualche tempo fa ha confessato: "Susanna, mia moglie, è la persona che mi stimola a fare cose che mi rendono felice, anche se c’è quella maledetta ansia che mi impedisce di gioire quando le cose vanno bene - e adesso stanno andando benissimo - perché, davanti a un’idea che non mi viene per la puntata, non riesco a godermi nulla del bello che c’è". E ancora: "È Susanna che mi sostiene in tutto e, lo dico pubblicamente, l’idea di fare Viva Rai2! dopo Sanremo è stata proprio sua". E la scelta è stata azzeccata.