Viva Rai 2, Fiorello sulla vignetta choc: "Arianna Meloni? Se disegnano mia moglie..."

Anche Viva Rai 2! si occupa della vergognosa vignetta del Fatto Quotidiano su Arianna Meloni. "Ricordiamoci che la satira è satira, anche quella più brutta perché questa è brutta, brutta, brutta. Ricordiamoci che ogni indignazione è un applauso per il vignettista, il vignettista quando riceve indignazione per lui è un applauso". Simpatico siparietto stamattina nel programma mattutino di Rai due dove anche Fiorello ha voluto dire la sua sulle polemiche di ieri dopo la pubblicazione della vignetta di Natangelo pubblicata in prima pagina su "Il Fatto Quotidiano" che ritrae la sorella di Giorgia Meloni e moglie del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, Arianna, a letto con un uomo di colore.

"Ma se lo avessero fatto a te?", gli chiedono in studio e Fiorello urlando e gesticolando in modo scherzoso risponde: "Mi sarei arrabbiato come una bestia, sarei andato da Natangelo e gli avrei tirare le orecchie. La satira è libera - ribadisce tornando serio - ma se disegnano mia moglie che sta a letto con Casciani mi incazzo di brutto", scherza ancora tra gli applausi e le risate dei colleghi. A un certo punto sul vetro del glass viene mostrata una vignetta che ritrae Carlo Conti e Amadeus a letto insieme: "Abbiamo una vignetta pure noi!", rivela Fiorello che la legge in diretta mostrandola alle telecamere: "Intanto a casa Sebastiani - legge il conduttore - Carlo Conti dice ’e ciurì?, tranquillo Carlo quello sta sempre nel glass a fare il simpatico", termina Fiorello tra le risate.