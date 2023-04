Verissimo, l'ospitata di Paola Caruso scatena le critiche: l'accusa a Silvia Toffanin

22 aprile 2023 a

La presenza di Paola Caruso a Verissimo scatena la polemica. La showgirl è tornata nello studio di Canale 5, dove ha ripercorso i problemi del figlio Michele. "Questo è il momento più brutto della mia vita" l’ex Bonas di Avanti un altro. Il figlio, infatti, subito un danno permanente al piede costringendolo a portare un tutore. Solo un’operazione effettuata da alcuni specialisti americani avrebbe forse potuto guarirlo parzialmente. "L’unica cosa che possiamo fare è un intervento che però può avere al massimo una riuscita al 60%", aveva raccontato già tempo fa.

Oggi invece la Caruso ha detto che l'operazione si terrà in Italia: "Il nervo sciatico di mio figlio è di 5mm ed è stato colpito proprio quello in Egitto. Ci vuole proprio una sfortuna incredibile. Dalla risonanza abbiamo avuto la certezza che il farmaco che gli hanno iniettato è tossico e non si inietta ai bimbi sotto i 12 anni. E lui forse è anche allergico. Come sta oggi? Caratterialmente è cambiato molto".

E ancora: "Ho parlato con molti dottori e tutti sono d’accordo che si debba operare, altrimenti camminerà per tutta la vita con un tutore. C’è solo una possibilità per farlo camminare, ed è quello di operarlo. Lo opereranno in Italia con una equipe italiana. Ora ho una speranza di fare camminare mio figlio. Verrà operato nei prossimi giorni, non dormo, continuo a pensarci, sono terrorizzata". Eppure il suo racconto non convince il pubblico. In molti si chiedono perché la Caruso sia tornata da Silvia Toffanin per narrare tutta una serie di dettagli confusi e poco comprensibili? Alcuni arrivano addirittura ad accusare la trasmissione di "scadere nella tv del dolore".