Alessandra Celentano a Zerbi: "Devi solo stare zitto", gelo dalla Toffanin

16 aprile 2023 a

a

a

Due protagonisti di Amici sbarcano a Verissimo e danno, ancora una volta, spettacolo. Rudy Zerbi e Alessandro Celentano sono forse le colonne "polemiche" del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, sempre pronti a battibeccare più o meno simpaticamente creando diversivi e discussioni. In studio da Silvia Toffanin, in piena fase "Serale" che decreterà il vincitore (o la vincitrice) di questa edizione, la Celentano non risparmia colpi al collega di cattedra, che tratta per la verità piuttosto male con il classico stile burbero e diretto che l'ha resa amatissima dal pubblico (e temutissima da tutti gli altri, non solo gli allievi della scuola).

"Sta dando messaggi sbagliati": Silvia Toffanin bacchetta l'ospite



"Intanto è negato, è proprio una cosa inimmaginabile - ha iniziato la Celentano, spiegando perché durante la preparazione dei guanti di sfida tra insegnanti riserva al povero Zerbi più bastone che carota -. Ma poi pretende pure di dirigere e fare il coreografo. Ma quando parliamo di danza deve solo stare zitto". La Toffanin ascolta in silenzio, un po' imbarazzata. Fortunatamente la discussione non degenera e resta sempre sui toni della leggerezza.

"Mai un futuro insieme": Raffaella Fico, la più dolorosa delle confessioni

Non un gran coreografo, forse, ma sicuramente con la musica Rudy Zerbi se la cava eccome. Quando insieme alla Celentano si esibisce cantando Furore, la Toffanin lo spiazza chiamando al telefono Paola e Chiara, le autrici di quella hit. "Questo è un colpo di scena - se la ride lui -, io sono stato il discografico di Paola e Chiara".