Verissimo, con chi si presenta in studio la Bruganelli: è crisi con Bonolis?

Sonia Bruganelli rompe il silenzio sulla crisi con Paolo Bonolis. Dopo la smentita in tempo record all'indiscrezione, l'ex opinionista del Gf Vip sarà ospite di Silvia Toffanin. L'imprenditrice però non si presenterà sola in studio a Verissimo, ma con la figlia Adele. Un'ospitata eccezionale quella su Canale 5, visto che è la prima volta che la giovane accompagna la mamma in tv. Nei giorni scorsi la Bruganelli è stata al centro del pettegolezzo dopo una soffiata di Dagospia.

"È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana", si leggeva. Almeno prima che i due smentissero arrivando a ironizzare di mandare sul lastrico il sito di D'Agostino.

A scatenare la voce su una loro rottura, alcune dichiarazioni della stessa Bruganelli. La moglie di Bonolis aveva ammesso di vivere in case separate. "Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo", erano state le sue parole. Ora però, con l'ospitata della Bruganelli dalla Toffanin assieme alla figlia, i rumors sembrano acqua passata.