Michelle Hunziker sexy? La foto spiazzante: come non l'avete mai vista

Michelle Hunziker abbandona i panni a cui siamo abituati e si mostra con tanto di pantofole e bigodini. La conduttrice di Striscia la Notizia è nonna da poche settimane e non manca di ironizzare. Così, assieme a Gerry Scotti, la Hunziker ha condiviso un video: qui la 46enne è seduta sul divano con le pantofole ai piedi e i bigodini sulla testa, che si lamenta delle vene varicose e si emoziona all'idea di andare a fare visita a un cantiere. "A furia di chiamarci nonni iniziamo a crederci sul serio" ha scritto ironicamente.

A Verissimo, invece, la showgirl ha voluto precisare di voler tenere "alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023. Ci sono un sacco di 40enni nonni e nonne, giovani, che hanno paura di dirlo. La nonnitudine non ha nulla a che fare con l'età anagrafica, ma è uno stato di beatitudine, perché è come se sei mamma o papà al cubo. Siate orgogliosi, non siete vecchi! Siete solo nonni".

Quanto alla reazione dell’ex marito e neo-nonno Eros Ramazzotti, la Hunziker aveva confidato: "Anche lui è super emozionato". Insomma, tutti pazzi per il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e il compagno di lei, Goffredo Cerza.