Lucia Annunziata, massacrata per il congiuntivo: "Ma cosa dice?"

Lucia Annunziata a quanto pare nell'ultima puntata di In Mezz'Ora in più ha avuto non pochi problemi. Innanzitutto vanno ricordate le polemiche scatenate dalle sue parole sul 25 Aprile e su presunti diritti negati in Italia, soprattutto quello della libera circolazione delle persone.

Di fatto la Annunziata nella sua arringa pretende un'immigrazione incontrollata nel nostro Paese. Una frase che ha scatenato le proteste di Fratelli d'Italia che ha accusato la conduttrice di far propaganda con i soldi dei contribuenti che pagano il canone Rai. Ma la Annunziata a quanto pare ha avuto anche qualche problemino con la lingua italiana. E come sempre i social attentissimi su queste cose e spesso "feroci" l'hanno subito beccata nell'errore.

E su Twitter infatti tanti hanno sottolineato lo scivolone della Annunziata che a quanto pare si sarebbe persa per strada un congiuntivo: "Grazie e spero che continua a seguire la nostra trasmissione" Annunziata, esagero se pretendo che una giornalista sappia usare il congiuntivo? Non dico che mi farebbe piacere: dico che lo pretendo. Non da Tina Cipollari ma da #rai3 Roba da travaso di bile". Colpita e affondata. Proprio una domenica da dimenticare quella appena trascorsa per la Annunziata che ha dovuto anche incassare il colpo basso di Fini che non ha condiviso il suo appello per il diritto alla libera immigrazione. L'ex presidente della Camera infatti l'ha fulminata con pochissime parole: "La libera circolazione all'interno dell'Unione europea dei cittadini comunitari è un conto, la libera circolazione dei migranti invece e un latro discorso...". Altro strike.