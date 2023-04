Maria De Filippi, l'ex prof di Amici: "Si lavorava così tempo fa", frecciatina?

24 aprile 2023 a

Amici di Maria De Filippi si avvia ormai verso la fine: l'ultima puntata del talent andrà in onda il prossimo 14 maggio su Canale 5. Nel frattempo la gara tra cantanti e ballerini va avanti, non senza qualche polemica. L'eliminazione di Ramon, per esempio, ha fatto scatenare qualche fan la settimana scorsa. Ma non solo. Perché a lanciare una frecciatina al programma sarebbe stato anche un ex insegnante del talent, il coreografo Steve LaChance.

LaChance è stato a lungo uno dei maestri di ballo di Amici. Fino alla sua uscita di scena e all'addio alla trasmissione. Nelle scorse ore ha pubblicato sui social un video in cui ricorda le prove di Giulia Ottonello e Anbeta Toromani, due ex allieve del talent, e ha scritto: "Bei tempi. Si lavorava così tempo fa. Si lavorava tantissimo per un risultato di tantissime emozioni. Dovunque e comunque... Viva la danza".

In molti hanno visto nelle sue parole una sorta di frecciatina al talent per come è diventato oggi e per come è cambiato nel tempo. Pare, tra l'altro, che proprio alcuni cambiamenti nel programma avessero portato, in passato, alla rottura tra il coreografo e la trasmissione della De Filippi. Arriverà forse una risposta da parte della produzione di Amici?