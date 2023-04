Maria De Filippi, tutti in lacrime ad Amici: "Sarà strano domani"

24 aprile 2023 a

Tanta tristezza nella casetta di Amici dopo l'eliminazione di Ramon, ballerino del team Celentano-Zerbi. Il ragazzo è stato un grande protagonista del talent, ma anche un punto di riferimento per molti allievi della scuola. Per questo la sua uscita di scena ha fatto scoppiare tutti in lacrime, in particolar modo Isobel e Angelina. Le due concorrenti, che condividono la stanza, non sono riuscite a trattenere le lacrime e dopo l’eliminazione di Ramon si sono sfogate.

Per cercare di risollevare un po' gli animi, allora, è intervenuta direttamente la padrona di casa, Maria De Filippi. Quest'ultima, tramite un collegamento telefonico, ha voluto mostrare la sua vicinanza a Isobel, che più di tutti aveva stretto un legame molto forte con Ramon. “Sarà strano domani”, ha ammesso la ballerina australiana, la quale poi ha sottolineato che Ramon è proprio “una bellissima persona”.

Quando la De Filippi ha chiesto a Isobel come si sentisse dopo l’uscita di Ramon, lei ha risposto: “Sto vivendo”. E poi: "Non lo so, mi sento come una cretina. Lo sappiamo, ogni settimana la stessa cosa. Tante lacrime oggi”. La conduttrice, allora, le ha fatto presente che al suo fianco c'è Angelina. Intanto Ramon si è fatto vivo sui social, dove ha condiviso già qualche foto e qualche video e dove ha deciso di scrivere un messaggio di ringraziamento a tutti i fan che l’hanno sostenuto in questa lunga esperienza.