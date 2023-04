Maria De Filippi, stop di due giorni per Uomini e Donne: ecco perché

23 aprile 2023 a

a

a

Maria De Filippi non andrà in onda con Uomini e Donne lunedì 24 e martedì 25 aprile. La conduttrice dunque tornerà in onda dopo il ponte della Festa della Liberazione. Il programma di fatto andrà in pausa per qualche giorno. Al momento Mediaset ha predisposto per le due date la messa in onda delle repliche delle prime due puntate di "Luce dei tuoi occhi", la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Ma di fatto la puntata che andrà in onda il 26 di aprile è ricchissima di sorprese. Infatti saranno protagonisti Carola e Federico che hanno deciso di andare a vivere insieme: "Sono rimasto ammaliato dalla sua bellezza. Ha una intelligenza che ammiro tantissimo, è assolutamente ambiziosa e riusciamo a parlare tanto e in maniera tranquilla anche di eventuali problemi", ha raccontato Fedrico Nicotera.

"Lascialo finire!": De Filippi furibonda, rissa tra Malgioglio e la Celentano

E la sua Carola parla però delle prime liti dovute alla convivenza: "Abbiamo litigato due volte. La prima perché lui aveva l’ansia che potessi lasciarlo, la seconda perchè eravamo in autostrada e lui non voleva farmi guidare perché molto premuroso, e io non gli ho rivolto la parola per mezz’ora". Bisognerà attendere martedì 26 aprile per capire quali saranno i nuovi retroscena sulla coppia che ha appassionato il pubblico di Maria De Filippi.